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Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Büyük Fırsat: 64 İlde 20 Bin TOKİ Konutu Kurasız Satışta

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kampanyanın başlatıldığını duyurdu. Buna göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 64 ilde toplam 20 bin konut, kura şartı olmadan satışa sunulacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Kurum, başvuruların bugün itibarıyla başladığını belirterek, konutların uygun ödeme koşullarıyla satışa çıkarıldığını ifade etti. Kampanyanın özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

“YENİ YUVALAR HAYIRLI OLSUN”

Açıklamasında vatandaşlara seslenen Kurum, “Ev sahibi olacak ailelerimize yeni yuvaları şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.