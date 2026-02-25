TOKİ’nin 25 Şubat–1 Mart arası kura takvimi netleşti. Bu haftanın geri kalanınd 5 ilde binlerce konut için kura çekimi yapılacak.
TOKİ kura çekimi başladı: İşte il il kura sonuçları
TOKİ kura çekimleri devam ediyor. 25 Şubat, 26 Şubat ve 27 Şubat TOKİ kuralarında hangi iller var, kaç konutun hak sahibi belli olacak? Şartlar ne?Derleyen: Aykut Metehan
TOKİ tarafından haftalık olarak açıklanan kura takvimine göre, 23 Şubat–27 Şubat 2026 tarihleri arasında yeni kura çekimleri yapılacak. Bu hafta gözler özellikle kura tarihleri merak edilen illere çevrildi. İşte galeri formatında il il TOKİ kura takvimi ve dağıtılacak konut sayıları:
25 Şubat 2026 Çarşamba – Isparta
Bu haftanın ilk TOKİ kura çekimi Isparta için yapılacak.
Dağıtılacak konut sayısı: 2.889
26 Şubat 2026 Perşembe – Burdur
Perşembe günü kura heyecanı Burdur’da yaşanacak.
Dağıtılacak konut sayısı: 2.206
27 Şubat 2026 Cuma – Edirne
Cuma günü kura çekimi yapılacak illerden biri Edirne.
Dağıtılacak konut sayısı: 2.530
27 Şubat 2026 Cuma – Denizli
Aynı gün kura çekimi yapılacak bir diğer il Denizli olacak.
Dağıtılacak konut sayısı: 6.370
27 Şubat 2026 Cuma – Osmaniye
Haftanın son kura çekimi Osmaniye için gerçekleştirilecek.
Dağıtılacak konut sayısı: 2.990
İstanbul, Ankara ve İzmir için tarih belli mi?
TOKİ kura çekiliş tarihleri haftalık olarak ilan ediliyor. Bu nedenle İstanbul, Ankara ve İzmir için kura tarihleri henüz açıklanmadı. Büyükşehirler için yeni tarihlerin önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor.
TOKİ kura sonuçları, çekilişlerin ardından resmi kanallar üzerinden ilan edilecek. Hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ’nin duyurduğu platformlardan takip edebilecek.