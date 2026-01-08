Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 2003-2025 dönemine yönelik konut ve sosyal donatı üretim verileri açıklandı. Veriler, idarenin kuruluş amacından saptığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TOKİ 2003 yılının başından 2024 yılının sonuna kadar toplam 1 milyon 533 bin 939 konut inşa etti.

Bu konutların sadece 10,8’ini alt-yoksul gelir grubuna yönelik üretilen konutlar oluşturdu. Konut sayısı 166 bin 66’da kaldı.

TOKİ, 20 yıllık dönemde her 10 konuttan dördünü, orta gelir grubuna yönelik üretti. Alt-yoksul konut sayısı kadar neredeyse lüks konutlar inşa edildi. Bu konutlar "Kaynak geliştirme" olarak değerlendirildi.

Gecekondu dönüşüm konutlarının oranı yüzde 14, afet konutlarının oranı ise yüzde 24 oldu.

TOKİ tarafından üretilen konutların, konut grubuna göre dağılımı şöyle sıralandı:

Yoksul gelir grubu: 166 bin 66

Orta gelir grubu: 603 bin 741

Gecekondu dönüşüm: 226 bin 347

Afet konutu uygulaması: 380 bin 303

Kaynak geliştirme: 149 bin 853