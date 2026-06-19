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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Fırat Mahallesi TOKİ Konutları bölgesinde meydana geldi. Kuyunun içinde yılanı fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı.

İTFAİYENİN TİTİZ MÜDAHALESİYLE YAKALANDI

Kuyu içerisinde dikkatli bir çalışma yürüten ekipler, yılanı bulunduğu yerden zarar vermeden çıkarmayı başardı. Kontrollü şekilde yakalanan yılanın herhangi bir canlıya zarar vermemesi için gerekli önlemler alındı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Yakalanan yılan, yerleşim alanından uzak bir bölgeye götürülerek yeniden doğal yaşamına salındı. Olay sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında bu tür durumlarla karşılaşılabileceğini belirterek vatandaşların benzer vakalarda doğrudan müdahale etmek yerine ekipleri bilgilendirmesi gerektiğini hatırlattı.