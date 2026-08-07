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Kaynak: İHA

Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi sınırlarında bulunan TOKİ konutları yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, söndürme çalışmalarını havadan ve karadan kararlılıkla sürdürdü.

Operasyonda 1 helikopter, 9 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 85 personel görev yaptı.

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler yakındaki yerleşim alanlarına sıçramadan engellendi. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği yoğun çalışmalar sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgede soğutma ve kontrol faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.