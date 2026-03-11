TOKİ'nin 500 bin konut projesinde İstanbul için 100 bin konut sahiplendirilecek. TOKİ dün kuraya katılmaya hak kazananların listesini yayımdı. Kuraya katılamayacaklar ise SMS yoluyla bilgilendirildi.
TOKİ İstanbul'da kura çekim tarihi belli oldu; Murat Kurum açıkladı
Bakan Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak kura çekimlerinin bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı
Murat Kurum'un açıklaması şöyle:
500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü
"İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız"
Bakan Kurum'un açıklamaları büyük bir heyecan yarattı. İstanbul'da gözler, bayram sonrasına çevrildi.