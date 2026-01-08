19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonun ardından İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı.

Tutukluluğunun 8 ayının ardından İBB iddianamesi hazırlanmıştı. 11 Kasım’da İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mahkeme, yaklaşık iki hafta sonra iddianameyi kabul ederek yargı süreci tamamen başladı.

Dava kapsamında çok sayıda tutuklunun Marmara Kapalı Cezaevi’nde bulunması nedeniyle, mevcut duruşma salonlarının kapasite açısından yetersiz kalabileceği konuşuluyor. Bu gerekçeyle, cezaevi yerleşkesindeki alanının bir bölümünde yeni bir duruşma salonunun inşası yapılıyor.

MALİYETİ 992 MİLYON TL

Büyük tartışmalara neden olan inşaata dair İmamoğlu tarafından “İkinci Yassıada” olarak nitelendirilen salonun maliyeti de ortaya çıkmaya başladı. Halk TV’den Cengiz Karaköz’ün haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, 30 Aralık 2025 tarihinde söz konusu binanın yapımı işi için ihaleye çıktı.

'Silivri Duruşma Salonu' inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapımı için pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ve rekabeti sınırladığı gerekçesiyle eleştirilen ihaleyi Cent Yapı İnşaat kazandı. Projenin bedelinin 992 milyon TL olduğu, salonun ise 120 gün içinde tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

YARKADAŞ: TÜRKİYE’NİN HER İLİNDEN HER GÜN BİR OTOBÜS KALKACAK

Bu kulislere ise Barış Yarkadaş’tan da bir kulis daha geldi. Yarkadaş, “Ekrem İmamoğlu’nun davaları Mart ayında başladığında davalar sürerken, Türkiye’nin her ilinden her gün bir otobüs İstanbul’un her ilçesinden de bir otobüs dolusu partili duruşmaları izlemeye gelecek” ifadelerini kullandı.