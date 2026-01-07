TOKİ’nin 500 bin konutluk sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. Kura çekimleri deprem bölgesinden başlarken en yüksek başvuruların yapıldığı İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde ise henüz gerçekleşmedi.

Toplam 5 milyonun üzerinde kabul edilmiş başvurunun olduğu proje ile ilgili yeni bir karar çıktı. TOKİ, kura çekimleri devam ederken ev fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu.

TOKİ'nin resmi web sitesinde Endeksler bölümünde Ocak Haziran 2026 yeniden değerleme oranları açıklandı.

Açıklamada, "2026 yılı birinci altı aylık dönemde, geri ödemelere aşağıda belirtilen endeksler uygulanacaktır" ifadelerine yer verilirken şunlar kaydedildi:

"İdare’ce inşaa ettirilen ve bir önceki altı aylık memur maaş artış oranına bağlı olarak satışa sunulan yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) memur maaş artış oranı ile güncellenecek olup, bu oran % 15,57’dir.

İdare’ce inşa ettirilen ve satışa sunulan eski projeler ile 03/04/2001 tarih ve 24362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, T. Emlak Bankası A.Ş.’den İdaremize intikal eden projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) Memur maaş artış oranı (%15,57), TÜFE (%12,19) ve Yİ-ÜFE (%10,34) Oranları arasından en düşük olanı alınarak güncellenecek olup, bu oran %10,34’dür.

İdare’ce satılan arsaların geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri, bir önceki altı aylık dönemdeki (1 Temmuz 2025- 31 Aralık 2025 dönemi) Yİ-ÜFE oranı ile güncellenecek olup, bu oran %10,34’dür.

İdare tarafından açılan konut kredilerinin kullanım ve geri ödemelerine uygulanacak artış oranı %15,57 olarak belirlenmiştir. (Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Sosyal Yardımlaşma Kurumları, Belediyeler ve Yapımcılar)"

ZAM ORANI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın "500 bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında hazırladığı başvuru bilgilendirme formunda, "Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir." ifadelerine yer verilmişti.