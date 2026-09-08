TOKİ başvuruları belli oldu: i̇stanbul'da yarı fiyatına kiralık konut

KİRALIK KONUTLAR NEREDE YAPILACAK?

İstanbul'da yapılacak 15 bin kiralık sosyal konutun hangi ilçelerde yer alacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Bakan Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, kira fiyatlarının yüksek olduğu Ataşehir gibi ilçelerde de kiralık sosyal konutların hayata geçirilebileceğini belirtmişti.