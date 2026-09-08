Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem TOKİ başvuruları belli oldu: i̇stanbul'da yarı fiyatına kiralık konut

TOKİ başvuruları belli oldu: i̇stanbul'da yarı fiyatına kiralık konut

TOKİ, İstanbul'da fahiş kiralara karşı 15 bin kiralık sosyal konut projesini başlatıyor. Piyasa rayicinin yarı fiyatına kiralık ev başvuru tarihi netleşti. 14 Eylül itibariyle başayacak başvuruların detaylarını sizin için derledik...

Kaynak: DHA
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TOKİ başvuruları belli oldu: i̇stanbul'da yarı fiyatına kiralık konut - Resim: 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), fahiş kira artışlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde geri sayım başladı.

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TOKİ başvuruları belli oldu: i̇stanbul'da yarı fiyatına kiralık konut - Resim: 2

ERDOĞAN DUYURDU
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 14 Eylül'de başvuruların başlayacağını belirterek, "İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarımızla buluşturacağız. Başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk kuramızı çekeceğiz" dedi.

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TOKİ başvuruları belli oldu: i̇stanbul'da yarı fiyatına kiralık konut - Resim: 3

KİRALIK KONUTLAR NEREDE YAPILACAK?
İstanbul'da yapılacak 15 bin kiralık sosyal konutun hangi ilçelerde yer alacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Bakan Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, kira fiyatlarının yüksek olduğu Ataşehir gibi ilçelerde de kiralık sosyal konutların hayata geçirilebileceğini belirtmişti.

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TOKİ başvuruları belli oldu: i̇stanbul'da yarı fiyatına kiralık konut - Resim: 4

Konutların, bulundukları bölgelerdeki piyasa kiralarının altında fiyatlarla kiraya verilmesi planlanıyor. Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ortalama kiranın 30 bin TL olduğu bir bölgede sosyal konut kirasının 15 bin TL veya daha düşük olabileceğini ifade etmişti.

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TOKİ başvuruları belli oldu: i̇stanbul'da yarı fiyatına kiralık konut - Resim: 5

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENECEK
Projede uygun fiyatlı konutlarda kimlerin oturacağı noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek. Piyasa rayiçlerinin altında kiralanacak konutlarda hak sahipleri üç yıl boyunca oturabilecek.

Üç yıllık sürenin sonunda konutların bakım işlemleri gerçekleştirilecek ve ardından yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek. Böylece sosyal konutlardan daha fazla vatandaşın yararlanması hedefleniyor.

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TOKİ başvuruları belli oldu: i̇stanbul'da yarı fiyatına kiralık konut - Resim: 6

DAR GELİRLİLERE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARINA KONTENJAN
Kiralık sosyal konut projesinde dar gelirli vatandaşlar ile sosyal yardım alanlara öncelik verilmesi planlanıyor. Kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan veya uygun fiyatlı kiralık konut bulmakta zorlanan vatandaşlar için de kontenjan ayrılması bekleniyor.

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TOKİ başvuruları belli oldu: i̇stanbul'da yarı fiyatına kiralık konut - Resim: 7

Öte yandan sırada emekliler, memurlar ve engelli bireyler için de özel kontenjanlar oluşturulması planlanıyor.

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TOKİ başvuruları belli oldu: i̇stanbul'da yarı fiyatına kiralık konut - Resim: 8

Kontenjan dağılımı ile başvuru şartlarının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor. Öte yandan dairelerin 1+1, 2+1 ve 3+1 olması bekleniyor.

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TOKİ başvuruları belli oldu: i̇stanbul'da yarı fiyatına kiralık konut - Resim: 9

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da daha önce yaptığı açıklamada, konutların bir bölümünün tamamlandığını ve ilk teslimlerin eylül ayında yapılacağını belirtmişti

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TOKİ başvuruları belli oldu: i̇stanbul'da yarı fiyatına kiralık konut - Resim: 10

Projenin kiralama şartlarına ilişkin ayrıntıların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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TOKİ başvuruları belli oldu: i̇stanbul'da yarı fiyatına kiralık konut - Resim: 11

İstanbul'da ucuz konut fırsatı için 14 Eylül'ü kaçırmayın....

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