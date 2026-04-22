TOKİ açıkladı: İstanbul'da 100 bin sosyal konut için geri sayım başladı tarihler belli oldu

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 500 bin sosya konut projesinin en çok merak edilen ve en çok başvuru alan İstanbul etabı için kura tarihlerini açıkladı.Aykut Metehan
TOKİ, İstanbul'a sosyal konut projesi kapsamında 100 bin konut inşa edecek. TOKİ'nin açıklamasına göre kuralar 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00'de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde çekilmeye başlanacak.
Kura çekimi 25 Nisan'da başlayıp, 27 Nisan Pazartesi günü sonlanacak. Milyonlarca kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Pazartesi günü hak sahipleri belli olacak.
500 Bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul 100.000 Adet Konut Projesi için hak sahibi belirleme kurası 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00'de "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde" başlayacak olup, 27 Nisan 2026 tarihinde kura çekiliş programı sona erecektir.
Kuralar web sayfamızda yer alan kura sıra numarasına göre çekilecektir. Kura çekilişi Youtube hesabımızdan canlı olarak yayınlanacaktır. Detaylı bilgi için: talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html
Milyonlarca başvuranın yaklaşık 3 aydır beklediği TOKİ sonuçları, İstanbul etabıyla tamamlanmış olacak