Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak lanse edilen proje kapsamında; afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturma hedefiyle ülke genelinde 500 bin konut inşa edilecek.

5.2 MİLYON BAŞVURU GEÇERLİ SAYILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların 5 milyon 242 bini geçerli kabul edildi. İlk kura çekimi 29 Aralık 2025’te deprem bölgesindeki Adıyaman’da yapılırken, Şırnak ve Hakkari’de de TOKİ koordinesinde hak sahipleri belirlendi.

“Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” kapsamında asil ve yedek listeler noter huzurunda oluşturulmaya devam ediyor.

KONUK PROJESİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI

Bu hafta yapılacak kura çekimlerinin takvimi şöyle:

5 Ocak: Siirt, Van

6 Ocak: Mardin, Ağrı

7 Ocak: Batman, Iğdır

8 Ocak: Bitlis, Kars

9 Ocak: Muş, Ardahan

10 Ocak: Antalya, Bingöl

11 Ocak: Artvin, Tunceli