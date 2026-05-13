3 Eylül 2012 tarihinde şehadet mertebesine erişen Uğur Sağdıç’ın Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan kabrinin taşınması için ailesi Tokat Valiliğine resmi başvuruda bulundu. Dilekçenin kabul edilmesinin ardından, şehidin Turhal ilçe merkezindeki Yavşan Mezarlığı'ndaki kabrinde nakil işlemleri başlatıldı.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından şehidin naaşı mezarından çıkarılarak yeniden kefenlendi ve tabutu Türk bayrağıyla örtüldü. Şehit Er Uğur Sağdıç’ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında nakil aracına taşınarak karayolu ile İstanbul’a uğurlandı.

SANCAKTEPE’DE DEFNEDİLECEK

Şehit Sağdıç’ın naaşının, İstanbul’a ulaştıktan sonra düzenlenecek olan resmi törenin ardından Sancaktepe ilçesindeki Yenidoğan Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi. Ailenin, evlatlarının kabrinin ikamet ettikleri yere yakın olması amacıyla bu kararı aldığı öğrenildi.