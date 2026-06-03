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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran 2026 gecesi Niksar’da uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon sırasında bir iş yerinden motosikletle uzaklaşmaya çalışan Ş.Y. ve K.Y., kaçış esnasında attıkları poşetle birlikte yakalandı. Ekiplerin poşet üzerinde yaptığı incelemede, 43 paket halinde toplam 2 kilo 788 gram sentetik kannabinoid bulundu.

Operasyon kapsamında ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 200 lira ile 250 euroya el konuldu. Soruşturmanın devamında olayla bağlantısı tespit edilen ticari işletmede yapılan aramalarda ise 126,38 gram sentetik kannabinoid, bir hassas terazi, dört şişe içinde toplam 650 mililitre aseton ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 160 lira ele geçirildi.

İş yerinde bulunan B.P., H.A.Y. ve S.A. da gözaltına alınırken, operasyon kapsamında yakalanan şüpheli sayısı 5’e yükseldi. Toplamda 2 kilo 914 gramdan fazla sentetik kannabinoid ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan kişiler hakkında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.