Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de derinleşen geçim sıkıntısı, gençlerden emeklilere kadar toplumun farklı kesimlerini etkilerken yoksulluğun yaşlılıkta da sona ermediğini gösteren görüntüler Tokat'tan geldi. 64 yaşındaki Çiseli Çevik, ilerleyen yaşına rağmen ailesinin geçimine katkıda bulunabilmek için sokak sokak teneke ve sülük topladığını anlattı. Yıllardır eşinin bakımını da üstlenen Çevik'in yaşam mücadelesi, yaşlılıkta ekonomik güvencenin ve sosyal desteklerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

"52 SENEDİR TOPLUYORUM"

YENİ Parti Kadın Kolları tarafından paylaşılan görüntülerde Çiseli Çevik, geçimini sağlamak için yaptığı işleri anlatırken "Teneke topluyorum. Sülük de topluyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşının 64 olduğunu söyleyen Çevik, eşi Şener Çevik ile 52 yıldır evli olduğunu belirtti. Uzun yıllardır çalıştığını anlatan Çevik, "Vallahi ben buna vardım varalı topluyorum. Şu kocama vardım varalı topluyorum. 52 senelik" dedi. Görüntülerde 75 yaşında olduğunu söyleyen Şener Çevik de yer aldı.

"SAKAT AYLIĞIMIZ VAR, İNKÂR ETMEM"

Ailenin ekonomik durumuna ilişkin konuşan Çevik, engellilik nedeniyle aylık aldıklarını da ifade etti. Aldıkları destekten söz eden Çevik, "Sakat aylığımız var. 10 lira, 11,5 lira para alıyorum, inkâr etmem" sözlerini kullandı. Çevik'in sözünü ettiği ödemenin tam tutarı ve niteliği görüntülerden kesin olarak anlaşılamadı.

Her gün toplama işi yaptığını belirten 64 yaşındaki kadın, evlendiği günden bu yana aynı şekilde çalışmayı sürdürdüğünü anlattı.

YENİ PARTİ'DEN TEPKİ: "SİZ HANGİ AİLEYİ GÜÇLENDİRİYORSUNUZ?"

Çiseli Çevik'in görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan YENİ Parti Kadın Kolları, yaşlı kadının hasta eşinin bakımını üstlendiğini ve engelli kızının geleceği için endişe duyduğunu belirtti. İktidarın aile politikalarını eleştiren parti, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir yanda iktidarın bitmeyen 'aileyi güçlendirme' söylemleri, diğer yanda ailesini ayakta tutabilmek için 64 yaşında sokaklarda çalışan bir kadın! Siz hangi aileyi güçlendiriyorsunuz?"

"KADINLARIN İHTİYACI SADAKA DEĞİL, EKONOMİK GÜVENCE"

Kadınların hem aile içindeki bakım sorumluluğunu hem de ekonomik zorlukları üstlenmek zorunda bırakıldığını savunan YENİ Parti Kadın Kolları, sosyal yardım politikalarının yoksulluk sorununu çözmekte yetersiz kaldığını ileri sürdü. Açıklamada, "Yardım kolileriyle yoksulluk yönetilemez! Kadınların ihtiyacı sadaka değil; ekonomik güvence, emeklilik hakkı ve insanca bir yaşamdır" denildi.

Kadınların ücretsiz bakım emeğinin tanınması ve kendi adlarına sosyal güvenceye kavuşması gerektiği vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı: "Biz, kadınların bakım emeğinin tanındığı, sosyal güvenceye ve kendi adlarına emeklilik hakkına kavuştuğu bir düzen kurmakta kararlıyız."

"YAŞADIKLARI KADER DEĞİL"

YENİ Parti Kadın Kolları, Çevik'in yaşadığı ekonomik güçlüklerin yalnızca bireysel bir sorun olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. Paylaşımda, "Çiseli Çevik'in yaşadıkları kader değil, kadınları yoksulluğa mahkûm eden siyasi tercihlerin sonucudur" ifadelerine yer verildi.