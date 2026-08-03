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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat’ta siyasi çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında sürdüren Kurucu İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve partililer, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Meydanda gerçekleştirilen buluşmanın ardından partililer, sloganlar eşliğinde Sulu Sokak’ta bulunan Yeni Parti Tokat İl Başkanlığı binasına yürüdü.

Yoğun katılımın olduğu yürüyüş boyunca partililer birlik ve beraberlik mesajları verirken, vatandaşlar da korteje ilgi gösterdi. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Yeni Parti Tokat İl Başkanlığı binası önünde sona erdi.

Yürüyüşün ardından teşkilat binasına geçen Kurucu İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, yeni makamında partililerin ve vatandaşların tebriklerini kabul etti. Ziyaretçiler Kurtgöz’e hayırlı olsun dileklerini iletirken, partinin Tokat’taki teşkilatlanma çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeni Parti Tokat İl Başkanlığı binasında gün boyunca ziyaretlerin devam ettiği öğrenildi.