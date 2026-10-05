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Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ



Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanma ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 ilçede operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Merkez, Yeşilyurt, Almus, Zile, Artova ve Pazar ilçelerinde 29 şüphelinin silah ticareti ve kaçakçılığı yaptığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlatıldı. Adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda şüphelilerin iş yeri, araç ve ikametlerinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi.

Aramalarda;

* 6 bin 480 adet tabanca mermisi,

* 7 bin 803 adet kurusıkı tabanca mermisi,

* 60 adet uzun namlulu silah mermisi,

* 32 adet av tüfeği,

* 6 adet kurusıkıdan bozma tabanca,

* 4 adet tabanca,

* 14 adet kurusıkı tabanca,

* 23 adet ses fişeği,

* 19 adet av tüfeği fişeği,

* 39 adet tabanca şarjörü,

* 24 adet av tüfeği kartuşu,

* 103 adet boş kovan,

* 4 adet torpil,

* 55 litre kaçak alkol,

* 2 adet el dedektörü,

* 9 adet kesici ve delici alet

ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.