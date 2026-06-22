Kaynak: İHA

Tokat kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alan, serin havası ve yeşilin her tonunu barındıran yapısıyla bölgenin en önemli mesire alanlarından biri olan Kemer Yaylası, bugünlerde sıra dışı bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Yıl boyunca etkili olan kuvvetli yağışlar, yaylada bulunan Gökçeyol Göleti’ni adeta taşırdı.

YOLLAR VE AĞAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Yükselen su miktarının boyutunu gözler önüne seren drone görüntülerinde, göletin mevcut sınırlarını aşarak genişlediği gözlendi. Dikkat çeken manzara şu detayları ortaya koydu:

Yollar Kayboldu: Gölet çevresinde bulunan ve yaylacıların kullandığı toprak yol tamamen sular altında kaldı.

Gölün İçindeki Ağaçlar: Kıyı şeridinde yer alan çam ve asırlık ağaçların gövdeleri suyun içinde kalarak görsel bir şölen oluşturdu.

"AŞIRI YAĞIŞLAR YOLU DA AĞAÇLARI DA GÖLÜN PARÇASI YAPTI"

Kemer Yaylası'nın her mevsim kartpostallık görüntüler sunduğunu ve bu yılki tablonun çok nadir yaşandığını belirten bölge sakinlerinden Serkan Aydın, göletteki bu tarihi değişimi şu sözlerle anlattı:

"Şu an Tokat’a 35 kilometre mesafede, muhteşem bir havaya sahip Kemer Yaylası'ndayız. Bu sene bölgemizde çok ciddi ve aşırı yağışlar oldu. Bu yağışlardan dolayı normalde kıyıda olan ağaçlarımız tamamen suyun içinde kaldı. Hatta göletin etrafından geçen bir yolumuz vardı, o yol da yükselen suyla birlikte tamamen kayboldu, suyun altında kaldı. Burası çok güzel, havası tertemiz bir yayladır. Tüm doğaseverleri bu güzelliği görmeye davet ediyoruz."

Yeşilin ve mavinin birbirine karıştığı bu büyüleyici atmosfer, su seviyesinin rekor düzeye ulaşmasıyla birlikte hem fotoğraf tutkunları hem de şehir stresinden kaçmak isteyen kampçılar için yeni bir cazibe merkezi haline geldi.