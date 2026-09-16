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Kaynak: AA

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik sürdürdüğü takip ve çalışmalar sonucunda belirlenen 17 adrese operasyon için düğmeye basıldı.

Ekiplerin adreslerde gerçekleştirdiği aramalarda, 1 kilo 300 gram tütüne karıştırılmış sentetik uyuşturucu ile 10 doldurulmuş makaron içerisinde sentetik uyuşturucu bulundu. Aramalarda ayrıca 3 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 1 adet 9 mm tabanca fişeği ve 1 adet 5x56 mm fişek ele geçirildi.

Operasyonda bunların yanı sıra 1 ruhsatsız av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 5 sustalı bıçak, 2 kama ve 14 cep telefonu bulundu.

Ekipler, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya da el koydu.

Operasyon kapsamında 20 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.