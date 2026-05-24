Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye ilçesi Darıdere köyü İdris mevkisinde meydana geldi. Niksar ilçesinden Reşadiye istikametine seyir halinde olan Sabit Akpınar yönetimindeki 34 TB 1218 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran Sezer Tütüncü idaresindeki 06 ACF 838 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile Akpınar’ın kullandığı araçta bulunan Ü.A., Ö.A. , K.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.