

Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ



Bilim, teknoloji ve toprağın bereketinin harmanlandığı, bölgenin en kapsamlı organizasyonlarından biri olan TARIMFEST 2026, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ev sahipliğinde görkemli bir törenle kapılarını açtı. Üniversite Stadyumu’nda düzenlenen festival, adeta bir tarım zirvesine dönüşerek akademi dünyasını, kamu temsilcilerini ve sektör devlerini tek çatı altında topladı.

​Açılış töreni, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkan Yardımcısı Fuat İşeri ve Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın yanı sıra çevre illerden gelen rektörler, TAGEM Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ve çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.

​Festivalin açılış konuşmasını yapan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TARIMFEST’in sadece bir kutlama değil, uluslararası bir vizyon belgesi olduğunu vurguladı. Yılmaz, festivalin bu yıl devasa bir boyuta ulaştığını belirterek şu çarpıcı rakamları paylaştı:

​Uluslararası Katılım: 43 yerli, 10 yabancı üniversite paydaş olarak yer alıyor.

​ Yarışmalarda dereceye girecek projelere toplam 1 milyon TL nakdi ödül verilecek.

​ Bu yıl kampüs bünyesinde tam 1 milyon fide üretilerek satışa sunuldu.

​ Üniversite, 2025 yılında kendi öz kaynaklarından tarımsal araştırmalara 79 milyon TL bütçe ayrıldığını ifade etti.



​TAGEM Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ise konuşmasında, üniversite-kamu iş birliğinin Türkiye’nin tarımsal kalkınmasındaki kritik rolüne değinerek, Tokat’taki bu enerjinin ülke geneline yayılması gerektiğini ifade etti.



​İKİ GÜN BOYUNCA TARIM KONUŞULACAK



​Festival programı dopdolu içeriğiyle dikkat çekiyor. İlk gün düzenlenen "İklim Değişikliği ve Tarım" paneliyle küresel krizlerin tarıma etkisi masaya yatırılırken; ikinci gün "Doğadan Sofraya" başlığı altında sürdürülebilir gıda sistemleri ele alınacak.



​Ayrıca festival kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı proje yarışmalarıyla, gençlerin tarım teknolojilerine ilgisinin artırılması hedefleniyor.



​Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve ziyaretçiler, yerel tohumların, yeni nesil tarım aletlerinin ve hayvansal üretim tekniklerinin sergilendiği standları gezdi. Özellikle üniversitenin kendi üretimi olan fideler ve teknolojik tarım projeleri ziyaretçilerden tam not aldı.



​TARIMFEST 2026, iki gün boyunca Tokat’ta tarımın geleceğine ışık tutmaya devam edecek.