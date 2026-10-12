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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



​Tokat’ta 9 Ekim Cuma gününden itibaren mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 1.400’e yaklaştı. Yaşanan durum üzerine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat ortak bir basın toplantısı düzenleyerek alınan tedbirleri ve son durumu kamuoyuyla paylaştı.

​KANALİZASYON İDDİASI YALANLANDI, KLORLAMA ARTIRILDI

Kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığı yönündeki iddiaların teknik açıdan mümkün olmadığını belirten Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, içme suyu şebekesinin basınçlı bir sistem olduğunu ve su depolarının kameralarla 7/24 korunduğunu vurguladı. Tedbir amacıyla şebekedeki klorlama seviyesinin bir miktar artırıldığını ifade eden Yazıcıoğlu, bu nedenle suda geçici bir koku oluşabileceğini aktardı.

​"TEST SONUÇLARI AÇIKLANANA KADAR SUYU KAYNATARAK KULLANIN"

Hastanelerdeki 15 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve durumlarının iyi olduğunu belirten yetkililer, kesin nedenin tespiti için hastalardan alınan bazı numunelerin Ankara’ya gönderildiğini açıkladı.

​En son 5 Ekim’de yapılan testlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını hatırlatan Başkan Yazıcıoğlu, yeni analiz sonuçları açıklanana kadar (12 Ekim Pazartesi) vatandaşların içme ve kullanma suyunu tedbiren kaynatarak kullanmalarını önemle rica etti. Yetkililer, vatandaşların resmî açıklamaları takip etmesi ve hijyen kurallarına dikkat etmesi çağrısında bulundu.

​İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat, bulantı ve kusma şikâyetleriyle hastanelere başvuranların sayısının 1.300 - 1.400 civarında olduğunu belirtti.

​Çocuk hastaların ağırlıkta olduğu vakalar için "Durum saat saat değişiyor, yarın daha da azalacak" mesajı verildi.