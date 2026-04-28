Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sırasında kente yasa dışı yollarla silah sokularak satışa sunulduğunu tespit etti.
Bu tespitlerin ardından Tokat, İstanbul, Sivas ve Konya’da belirlenen 59 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyon kapsamında 11 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği, seri numaraları silinmiş 20 av tüfeği, 1977 adet tabanca fişeği, 14 tüfek dipçiği, 37 av tüfeği parçası (namlu kopuzu) ve 20 tetik mekanizması ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.