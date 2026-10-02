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Kaynak: AA

Tokat'ta yasa dışı silahlanma ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tokat merkezi ile Yeşilyurt, Almus, Zile, Artova ve Pazar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aramalarda 14 bin 386 mermi ve kartuş, 32 av tüfeği, 10 tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 23 ses fişeği, 39 tabanca şarjörü ve 103 boş kovan bulundu. Tabancalardan 6'sının kurusıkıdan bozma olduğu belirtildi.

Ekipler ayrıca 55 litre kaçak içki, 2 el detektörü ile 9 kesici ve delici alet ele geçirdi.

Operasyon kapsamında yakalanan 29 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere jandarma ekiplerince götürüldü.