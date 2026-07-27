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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



AFAD’ın fırtına ve kuvvetli yağış uyarılarının ardından Tokat genelinde etkisini gösteren olumsuz hava şartları; kent merkezi, ilçe ve köylerde günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

ÇATILAR UÇTU, SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI

Kent genelinde aniden bastıran şiddetli rüzgar ve sağanak, birçok noktada maddi hasara ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Şiddetli fırtına nedeniyle binaların çatıları zarar görürken, sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.

Merkez (Altıntaş Köyü): Fırtınanın en sert hissedildiği yerlerden biri olan Altıntaş köyünde bir evin çatısı rüzgarın şiddetiyle tamamen sökülerek metrelerce öteye savruldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, konutta ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

Sulusaray İlçesi: Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar zor anlar yaşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Niksar (Gülbayır Köyü): Niksar’a bağlı Gülbayır köyünde sağanağa dolu yağışı eşlik etti. Aniden bastıran ve etrafı beyaza bürüyen dolu yağışı, bölge halkı tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

YETKİLİLERDEN "AKSAMA VE HASAR" UYARISI

Meteorolojik uyarıların ardından teyakkuza geçen ekipler, olumsuz hava koşullarının yaşandığı bölgelerde hasar tespit ve tahliye çalışmalarına başladı. Ani hava değişimlerine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Önemli Uyarı: AFAD ve yetkililer, gevşek çatı ve dış yapı elemanlarından uzak durulması, olası su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.