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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



​Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Tokat İl Temsilciliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamlı atmosferinde Genişletilmiş İl İstişare ve Tanışma Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

​Genel Başkan Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcıları, teşkilat yöneticileri ve çok sayıda üyenin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Tokat’taki yeni dönemin yol haritası paylaşıldı ve güçlü birliktelik mesajları verildi.

​ 30 AĞUSTOS RUHU VE VEFALI BAYRAK DEĞİŞİMİ

​Toplantı, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin rahmet ve minnetle anılmasıyla başladı.

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Sendikanın 2022'deki kuruluşundan bu yana emek veren önceki dönem temsilcileri Zafer Bey’e, görevi vekâleten yürüten Kemal Güngör Bey’e ve yönetim kurulu üyesi Hatice Hanım’a teşekkür edilerek, bu sürecin bir "bayrak değişimi" olduğu vurgulandı.

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​Merkezde "Hak" Var: Menfaatin kişiye göre değişebileceği ancak hakkın değişmez bir değer olduğu vurgulandı. Çalışanların hakları savunulurken kimsenin hukukunun çiğnenmeyeceği belirtildi.

​Adalet ve Katılımcı Demokrasi: Çoğunluğun azınlığa tahakküm etmediği, her sesin dinlendiği ve istişarenin ön planda tutulduğu bir sendikal anlayışın Tokat'ta hâkim kılınacağı ifade edildi.

​Saha Odaklı Sendikacılık: Kapalı kapılar ardında değil; sahadaki çalışanın sesini doğrudan dinleyen, üyesini yalnız bırakmayan bir teşkilat yapısı hedefleniyor.

​İlkeli Duruş: "Kavga etmek için değil, hak aramak için buradayız" mesajı verilerek, kim yaparsa yapsın yanlışa yanlış, doğruya doğru deneceği altı çizilerek belirtildi.

​ Tokat teşkilatı, tüm sağlık ve sosial hizmet çalışanlarını adalet, hakkaniyet ve ortak akıl etrafında birleşmeye davet etti.