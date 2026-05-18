Tokat’ta Yeşilırmak üzerinde bulunan ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü’nde yıkım çalışmalarına başlandı.
Kent merkezinde uzun yıllardır ulaşımda kullanılan köprü, özellikle yoğun yağış dönemlerinde suyun akışını engellediği ve taşkın riskini artırdığı gerekçesiyle teknik incelemeye alınmıştı.
Yapılan değerlendirmelerde köprünün, Yeşilırmak’taki taşkın sularının geçişini daralttığı tespit edildi. Bunun üzerine köprünün kaldırılmasına karar verildi.
İŞ MAKİNELERİ BÖLGEDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Kararın ardından Tokat Belediyesi ekipleri akşam saatlerinde bölgeye iş makineleri sevk etti. Güvenlik önlemleri altında başlatılan çalışmalarda köprünün yıkım işlemlerine geçildi.
Yıkım nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, yetkililer sürücülerden alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede su akışının rahatlatılması ve olası sel riskinin azaltılması hedefleniyor.