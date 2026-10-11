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Kaynak: İHA

Tokat'ta çok sayıda kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurmasının ardından başlayan incelemeler sürüyor. Sabah saatlerinde yaklaşık 1300-1400 civarında olduğu belirtilen başvuru sayısının 2 bin 914'e yükseldiği açıklandı.

Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren görülen bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Valiliğin açıklamasına göre 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla 2 bin 914 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Sabah saatlerinde Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat, ilk başvuruların çocuklarda görüldüğünü, daha sonra yetişkinlerin de benzer şikayetlerle hastanelere gelmeye başladığını açıklamıştı.

Canbolat, o saatlerde toplam başvuru sayısının 1300-1400 civarında olduğunu belirterek sürecin devam ettiğini söylemişti.

Valilikten gelen son açıklamayla birlikte başvuru sayısının 2 bin 914'e ulaştığı bildirildi.

18 ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Valilik, hastanelerde 18 çocuğun takip ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sağlık ekipleri tarafından yakından takip edildikleri belirtildi.

Sabah saatlerinde paylaşılan ilk bilgilerde ise hastanelerde 15 kişinin yatarak tedavi altına alındığı bildirilmişti.

Yaşanan sağlık şikayetlerinin nedeninin belirlenebilmesi için ilgili kurumların koordinasyonunda incelemeler devam ediyor.

Kentte farklı noktalardan alınan içme suyu numuneleri, ayrıntılı inceleme yapılması amacıyla Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildi. Analiz sonuçlarının 3 gün içerisinde alınmasının beklendiği açıklandı.

BELEDİYE BAŞKANI SABAH AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da sabah saatlerinde içme suyuyla ilgili iddialar üzerine açıklamada bulunmuştu.

Yazıcıoğlu, 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan son su analizlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, kent genelinde koku veya renk değişimi tespit edilmediğini belirtmişti.

Yazıcıoğlu, test sonuçları tamamen ortaya çıkana kadar vatandaşların tedbirli davranmasını isteyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Test sonuçları tamamen açıklanana kadar vatandaşlarımızın geçici bir süre temkinli olmasını ve içme sularını kaynatarak kullanmasını önemle rica ediyorum. Bu süreçte yoğun klorlama nedeniyle içme sularında hafif bir koku yaşanabilir. Vatandaşlarımızın bilgi kirliliğine karşı resmi kurumlarımızı takip etmeleri gerekmektedir."

VALİLİKTEN ŞEBEKE SUYU İÇİN YENİ UYARI

Valilikten yapılan son açıklamada ise laboratuvar sonuçları belli olana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması tavsiye edildi.

Bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanması istendi. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışmaların devam ettiği, inceleme sonuçları ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.