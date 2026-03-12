

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

Tokat Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Ebru, Hat ve Tezhip sanatı sergisi, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında sanatseverlerle buluştu. Geleneksel Türk sanatlarının zarif örneklerinin yer aldığı sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Serginin mimarlarından Devlet sanatçısı, Usta Öğretici ve Resim-İş Öğretmeni Şerife Eşmeler ile sergi alanında samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Eşmeler, geleneksel sanatların yaşatılmasının önemine dikkat çekerek Halk Eğitim Merkezlerinde her zaman kurslar düzenlediklerini ifade etti.

Sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet eden Eşmeler, aynı zamanda vatandaşları Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslara katılmaya çağırdı. Eşmeler, “Halk eğitim merkezleri olarak her zaman varız. Kurslarımız devam ediyor. Geleneksel sanatlarımızla Tokat halkının daha yakından tanışmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan serginin 15 Mart’a kadar ziyaretçilere açık olacağı bildirildi. Sergi, hem geleneksel sanatların tanıtılması hem de vatandaşların bu sanatlara yönlendirilmesi açısından önemli bir kültür etkinliği olarak değerlendiriliyor ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor.