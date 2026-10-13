Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



​Tokat Valisi Abdullah Köklü, kentte son günlerde artan salgın şikâyetlerinin ardından Devlet Hastanesini ziyaret ederek yatarak tedavi gören hastaların durumu ve alınan tedbirler hakkında basına açıklamalarda bulundu.

​Cuma gününden bu yana sağlık tesislerine 5.000 civarında başvuru yapıldığını belirten Vali Köklü, yatarak tedavi gören 70 hastadan 40'ının taburcu edildiğini aktardı. Şu anda üniversite, özel ve devlet hastaneleri dâhil toplamda 30 civarında hastanın tedavisinin sürdüğünü ifade eden Köklü, hiçbir hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve durumların sıvı takviyeleriyle kontrol altında tutulduğunu vurguladı.

​"SU KAYNAKLI DEMEK İÇİN ERKEN, SONUÇLARI BEKLİYORUZ"

​Halk arasında bağırsak enfeksiyonu olarak bilinen rahatsızlığın kaynağını belirlemek amacıyla Numunelerin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne gönderildiğini belirten Vali Köklü, şu ifadeleri kullandı:

​"Salgının su kaynaklı olup olmadığı yönünde henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz. 'Su kaynağıdır' demek şu aşamada doğru olmaz. Hafta sonu belediyemizle istişare hâlinde tüm su depoları detaylıca incelendi. Ankara’dan gelecek analiz sonuçları salı geç saatlerde veya çarşamba günü elimize ulaştığında daha net bir bilgiye sahip olacağız. Ancak sonuçlar çıkana kadar vatandaşlarımızın su ve yiyecek tüketiminde temkinli olmalarında, hijyen kurallarına azami dikkat göstermelerinde fayda var."

​OKULLARDA EĞİTİME YARIN DEVAM EDİLİYOR

​Salgın riskini bertaraf etmek ve hijyen çalışmalarını eksiksiz yürütmek amacıyla okullarda bir günlük araya gidildiğini hatırlatan Vali Abdullah Köklü, temizlik çalışmalarının tamamlandığını bildirdi:

​Eğitim-Öğretim Yarın Başlıyor: İl merkezindeki tüm okullar ve kamu kurumlarında detaylı dezenfeksiyon ve hijyen çalışması yapılmıştır. Eğitime yarın itibarıyla kaldığı yerden devam edilecektir. Diğer ilçelerde zaten herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

​Velilere Çağrı: Çocuklarında en ufak bir rahatsızlık hisseden velilerimizin çocuklarını okula göndermemeleri rica olunur. Hastanelerimiz ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli rapor ve izinleri kolaylıkla sağlamaktadır.

​Tedbirler Sürecek: Şu an için panik yapılacak anormal bir durum görülmemektedir. Ancak ilerleyen günlerde yeniden riskli bir tablo oluşması hâlinde Valilik olarak gerekli tüm radikal önlemleri almaktan çekinmeyiz.

​Vatandaşların resmi kanallardan ve Valilik internet sitesinden yapılacak duyuruları takip etmeleri rica edildi.