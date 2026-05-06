Yağışların etkisiyle Yeşilırmak’ın geçtiği bölgelerde taşkınlar meydana geldi.

Turhal’da bazı ekili alanlar zarar görürken, yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandı.

Çevlikler Mahallesi Kanal Sokak’ta yaklaşık 300 büyükbaş hayvanın bulunduğu bir ahırı su bastı. Ekipler, su altında kalan 5 ahırda tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, yaptığı açıklamada Hamam, Çevlikler ve Varvara mahalleleri ile Çaylı köyünün alçak kesimlerinin taşkından etkilendiğini bildirdi.

Ural, yaklaşık bin dönümlük tarım arazisinin zarar gördüğünü, kotu düşük evlerin su altında kaldığını ve ekiplerin sahada müdahalelerini sürdürdüğünü aktardı. Bölgede çok sayıda ahır bulunması nedeniyle hayvanların da olumsuz etkilendiğini belirten Ural, vatandaşların taşıyabildikleri hayvanları güvenli alanlara götürdüğünü, diğerleri için ekiplerin tahliye çalışması yürüttüğünü ifade etti.

Irmak seviyesinin yaklaşık 2 metre yükseldiğini kaydeden Ural, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve Devlet Su İşleri ile Özel İdare ekipleriyle koordineli çalışıldığını belirtti.

Öte yandan yağışlardan etkilenen Pazar ilçesinde de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.