Merkeze bağlı Nebi köyünde etkili olan şiddetli sağanak sırasında toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan kayan toprak yığını 2 eve zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Tokat AFAD İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Yapılan teknik incelemelerin ardından, can güvenliği riski nedeniyle hasar gören 2 eve girişler yasaklandı. Evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Tokat'ta sağanak sonrası heyelan: 2 ev tahliye edildi
Kaynak: DHA
