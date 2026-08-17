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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat’ın Çat beldesinde sabaha karşı husumetli oldukları şahsın silahlı saldırısına uğrayan aynı aileden 3 kişi yaralandı; yaralılardan 1’inin hayati tehlikesi sürüyor.

Tokat'ın Çat beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda, işe gitmek üzere yola çıkan aynı aileden 3 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saat 06.30 sıralarında Çat beldesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Kamil G. (58), İlhami G. (24), İsa G. (19) ve İ.G. (15) işe gitmek amacıyla araçlarıyla evden ayrıldıkları sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan Veysel T. (46) tarafından önleri kesildi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Şüpheli Veysel T., belinden çıkardığı tabancayla araçta bulunanların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu:

Kamil G. (58) sağ kolundan,

İsa G. (19) karın bölgesinden,

İ.G. (15) ise sol diz altından vurularak yaralandı.

Araçta bulunan İlhami G. (24) ise olaydan yara almadan kurtuldu.

1 YARALININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan karın bölgesinden vurulan İsa G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

JANDARMA KAÇAN SALDIRGANIN PEŞİNDE

Olayın ardından bölgeden kaçarak kayıplara karışan şüpheli Veysel T.’nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon ve soruşturma başlatıldı.