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Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat Valiliği ile Türkiye Beyazay Derneği Tokat Şubesi iş birliğinde, Volta Elektrikli Araçlar firmasının desteğiyle temin edilen 20 adet akülü tekerlekli sandalye düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Tokat İl Özel İdare Bahçesi’nde gerçekleştirilen programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı, Volta Elektrikli Araçlar sahibi Mustafa İnci, il protokolü, Beyazay Tokat Şube Başkanı Suna Arslan Köten, özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak desteklerin ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Konuşmaların ardından akülü tekerlekli sandalyeler hak sahiplerine teslim edildi.