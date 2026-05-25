Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaza, saat 16.30 sıralarında Reşadiye ilçesi Aybastı yolu Karataş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Y. yönetimindeki 61 J 1244 plakalı Esenyurt Belediyesi’ne ait yolcu minibüsü, Ordu ilinden Reşadiye istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen S.Ş. idaresindeki Baydarlı Belediyesi’ne ait 60 RA 715 plakalı itfaiye aracıyla çarpıştı.

Meydana gelen kazada E.B., S.E.B., Ü.D. ve B.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.