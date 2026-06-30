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Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat’ta emniyet güçlerinin düzenlediği dev operasyonla, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karışan şebeke çökertildi. Eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu.

İşte operasyonun tüm detayları:

ŞAFAK OPERASYONUYLA 7 GÖZALTI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

EV VE ARAÇLARDAN CEPHANELİK VE SERVET ÇIKTI

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilenler adeta göz kamaştırdı. Aramalar neticesinde:

Silahlar: 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet susturucu, 6 adet şarjör, 345 adet fişek, 3 bıçak, 1 kama ve 1 muşta,

Nakit ve Senet: Toplam değeri 10 milyon 600 bin TL olan borç senedi ile 95 bin TL nakit para,

Lüks ve Dijital Materyal: Yaklaşık 350 bin TL değerinde ziynet eşyası, 66 adet suça konu doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

5 BANKA HESABI VE MİLYONLUK ARAÇLARA TEDBİR

Suçtan elde edilen gelirlerin usulsüz aktarımını engellemek amacıyla şüphelilerin mal varlıklarına darbe indirildi. Bu kapsamda:

Piyasa değeri 17 milyon 300 bin TL olduğu değerlendirilen 16 araç ve 2 taşınmaza,

Şahıslara ait 35 farklı banka hesabına mahkeme kararıyla tedbir konuldu.

Ayrıca, suça konu olduğu tespit edilen farklı marka ve modellerdeki 15 araca ise doğrudan el konuldu.

3 ŞÜPHELİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARKASINDA

Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adli mercilere sevk edilen 7 şüphelinin yargılanma süreci tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden:

3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi,

2 kişi hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) kararı verildi,

2 kişi ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Emniyeti, halkın huzurunu kaçıran ve haksız kazanç sağlayan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.