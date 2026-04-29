Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat’ta son dönemde artan maden sahası açma girişimlerine yönelik tepkiler büyüyor. Kentte çeşitli bölgelerde yürütülen madencilik faaliyetlerine karşı çıkan vatandaşlar ve çevre savunucuları, doğanın ve yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu dile getirdi.

Yapılan açıklamalarda, özellikle Kazova ve Kelkit Vadisi başta olmak üzere, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunması gerektiği vurgulandı. İliç’te yaşanan maden faciasının etkilerinin hâlâ hafızalardaki yerini koruduğu belirtilirken, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki risklere de dikkat çekildi.

Tokat’ın farklı noktalarında maden sahalarının genişletildiği ifade edilirken; Çalbaba, Şehitler Sorhun Obası, Sakarat, Selemen, Üçgöl, Yazıcık ve Kuyucak bölgelerinin ardından, Almus ilçesine bağlı Çilhane, Çayköy ve Çiftlikköy yaylalarında yaklaşık 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanın madenciliğe açıldığı iddia edildi.

Açıklamada, Tokat genelinde yaklaşık 4,5 milyon dönümlük orman ve mera alanının risk altında olduğu belirtilerek, “Maden şirketleri kazanırken köylü göç ediyorsa burada kalkınmadan değil, sömürüden söz edilir” denildi.

Çevre tahribatına dikkat çeken vatandaşlar, ormanların kesilmesiyle birlikte bölgenin çoraklaşacağı ve ekonomik olarak da olumsuz etkileneceği görüşünü savundu. Yapılan değerlendirmelerde, “Toprak bozulursa üretim biter, su kirlenirse yaşam sona erer” ifadelerine yer verildi.

Yetkililere çağrıda bulunan grup, Tokat’ın doğal yapısının korunması gerektiğini belirterek, “Topraklarımız miras değil, gelecek nesiller için bir emanettir. Bu emaneti korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz” mesajını verdi.