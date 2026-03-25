Kaza Kabatepe köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Tokat’tan Artova ilçesine seyir halinde olan S. B. yönetimindeki 60 ACG 580 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilerek durdu. Kazada sürücü S. B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.