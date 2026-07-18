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Kaynak: İHA

Kaza, Niksar-Ünye kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, E.G. yönetimindeki 38 ALS 529 plakalı Opel marka otomobil ile karşı yönden gelen Ş.G. idaresindeki 37 ABK 306 plakalı Opel marka otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kafa kafaya gerçekleşen kazada, iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.