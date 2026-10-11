Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Tokat kent merkezinde dün saat 21.00’den itibaren çocuk ve yetişkin çok sayıda vatandaş, şiddetli mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere acil başvurdu. Vakaların hızla artması üzerine yetkililer teyakkuza geçerken, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat kamuoyunu bilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu.

15 HASTA YATARAK TEDAVİYE ALINDI, VAKALAR DEVAM EDİYOR

Sağlık birimlerinden alınan ilk bilgilere göre salgının seyri ve acil servislerdeki son durum şu şekilde şekillendi:

Çocuklardan yetişkinlere sıçradı. Şikayetlerin ilk olarak çocuk hastalarda görüldüğünü, ardından yetişkin vakaların arttığını belirten Dr. İhsan Canbolat, "İlk etapta çocuk hastalarımız bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Daha sonra yetişkin hastalara sıçrama oldu. Toplam başvuru sayısı 1300-1400 civarında ancak süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hastanelerde tedavi altına alınan 15 hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın takip altında tutuldukları bildirildi.

BELEDİYE BAŞKANI YAZICIOĞLU: "SU TESTLERİ TEMİZ AMA GEÇİCİ SÜRE KAYNATIN"

İçme suyu şebekesi üzerindeki iddialara ilişkin açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan son su analizlerinde hiçbir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti. Şehir genelinde koku ve renk değişimi tespit edilmediğini belirten Yazıcıoğlu, tedbir amaçlı uyarıda bulundu:

"Test sonuçları tamamen açıklanana kadar vatandaşlarımızın geçici bir süre temkinli olmasını ve içme sularını kaynatarak kullanmasını önemle rica ediyorum. Bu süreçte yoğun klorlama nedeniyle içme sularında hafif bir koku yaşanabilir. Vatandaşlarımızın bilgi kirliliğine karşı resmi kurumlarımızı takip etmeleri gerekmektedir."