Tokat’ta aile ziyareti sırasında gözaltına alınarak tutuklanan BirGün muhabiri İsmail Arı için Emek ve Demokrasi Platformu basın açıklaması düzenledi. Hıdırlık Köprüsü önünde bir araya gelen kitle, "Gazetecilik suç değildir" diyerek Arı’nın derhal serbest bırakılmasını istedi.



HIDIRLIK KÖPRÜSÜ’NDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ EYLEMİ



TOKAT- Tokat Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla saat 18.00’de Hıdırlık Köprüsü yanında bir basın açıklaması gerçekleştirildi. BirGün muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına tepki gösteren çok sayıda yurttaş, basın özgürlüğünün korunması için çağrıda bulundu. Eyleme CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz de katılarak destek verdi.



"DEZENFORMASYON YASASI YARGI SOPASINA DÖNÜŞTÜ"



Basın açıklamasını grup adına Sol Parti Tokat İl Başkanı Erdal Topçam okudu. Topçam, İsmail Arı’nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hedef alındığını belirterek, kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak bilinen düzenlemenin gazeteciler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığını vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

"Haberden bir kez daha suç üretildi, haberci suçlu ilan edildi. İsmail Arı’nın gözaltına alınması, tüm gazetecilere yönelik bir gözdağıdır. Ancak bilinmelidir ki; yolsuzluk ve adaletsizlik derinleşirken gazeteciler susmayacaktır."



İSMAİL ARI'DAN MESAJ: "TEK SUÇUM GAZETECİLİK YAPMAK"



Tutuklu bulunan gazeteci İsmail Arı’nın cezaevinden gönderdiği not da açıklama sırasında paylaşıldı. Arı, mesajında dosyasının sosyal medya paylaşımlarıyla "şişirilmeye" çalışıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Üç ay önceki bir video nedeniyle gözaltına alındım ve 450 km yol kat ettirilerek Ankara’ya getirildim."

"Zaten son bir yıldır beni tutuklamak için bahane arıyorlardı."

"Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilerin yanında olun."

"Özgür Basın Susturulamaz"

Eylemin sonunda, İsmail Arı’nın halkın haber alma hakkını savunduğu için hedef alındığı belirtilerek, yetkililere hukuksuz uygulamalara son verilmesi çağrısı yapıldı. Basın açıklaması, "İsmail Arı’ya özgürlük" ve "Özgür basın susturulamaz" sloganlarıyla sona erdi.