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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Tokat merkeze bağlı Çördük köyü mevkiinde yaşandı. H.Ş. yönetimindeki traktörde yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki Abdullah Şahin, traktör hareket halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aracın altına düştü.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Şahin’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Küçük çocuğun ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Jandarma ekipleri, Tokat traktör kazası ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.