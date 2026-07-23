Kaynak: İHA

Tokat sınırları içerisindeki Pazar ve Zile ilçelerini buluşturan karayolunun Bağlarbaşı köyü mevkiinde yer alan kavak ağaçları, seyir zevki yüksek bir atmosfer sunuyor. Güzergâhın her iki tarafına geçmişte dikilen ağaçların dalları zamanla gökyüzünde bir araya gelerek doğal bir tünel görünümü kazandı.

Özellikle kavurucu yaz mevsiminde yoldan geçen sürücülere serin bir seyahat imkânı sunan bu yeşil koridor, bölgenin en dikkat çekici rotalarından biri haline geldi. Etrafı geniş tarım arazileriyle çevrili olan güzergâh, doğayla baş başa kalmak isteyenler ve fotoğraf meraklıları için eşsiz kareler yakalama fırsatı veriyor.

Drone kamerasıyla gökyüzünden kayda alınan doğal yapı, metrelerce uzanan yemyeşil görünümüyle görsel bir şölen sunuyor. Yolu kullanan vatandaşlar, kavak ağaçlarının altında seyahat etmenin hem görsel açıdan büyüleyici olduğunu hem de sıcak havalarda ferahlatıcı bir mola imkânı sağladığını ifade ediyor.