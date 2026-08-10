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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat’ın Zile ilçesinde örnek bir dayanışma örneği sergilendi. Karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, tır dolusu karpuzu İlçe Belediyesi önünde vatandaşlara bedava dağıttı.

Tarımda bereketli bir sezon geçiren hayırsever üretici Mehmet Kutsal, tırına yüklediği 27 ton karpuzla ilçe meydanına geldi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından karpuz dağıtımının başladığını duyan vatandaşlar tırın etrafında yoğunluk oluşturdu. Tonlarca karpuz kısa sürede kapış kapış tüketildi.

"OLAN VAR, OLMAYAN VAR"

Geleneksel hale getirdiği ücretsiz dağıtım sonrasında açıklamalarda bulunan Mehmet Kutsal, şu ifadeleri kullandı:

"Allah bize verdikçe ben bu geleneği bozmayacağım. Olan var, olmayan var; vatandaşımız ağız tadıyla karpuz yesin. Bu sene maşallah çok bereketli bir sezon geçiriyoruz, mahsulümüzü hemşehrilerimizle paylaşmaktan mutluyuz."

Üreticinin bu cömert hareketi ilçe sakinleri tarafından takdirle karşılanırken, meydanda renkli ve memnuniyet dolu görüntüler oluştu.