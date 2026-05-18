Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat’ta günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından Almus Barajı’nda su seviyesi son 33 yılın zirvesine ulaştı. Barajdan nehre saniyeler içinde büyük miktarda su bırakılma noktasına gelinmesi ve Yeşilırmak’ın debisinin kritik eşiği aşması üzerine, şehir merkezinde su akışını daraltan ÇEDAŞ Köprüsü için acil yıkım kararı alındı ve çalışmalar başlatıldı.

Tokat şehir merkezinde ve ilçelerinde son günlerde aralıksız devam eden kuvvetli sağanak yağışlar ile eriyen karlar, bölgedeki su kaynaklarını taşma noktasına getirdi. Yeşilırmak yatağındaki su seviyesinin hızla yükselmesi ve taşkın riskinin felaket boyutuna ulaşması üzerine Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi koordinasyonunda acil durum planı en üst perdeden devreye sokuldu.

Yapılan teknik incelemelerin ardından, suyun akış yönünü daraltan ve nehir üzerinde adeta bir baraj etkisi yaratarak sel riskini katlayan Devlet Hastanesi karşısındaki ÇEDAŞ Köprüsü’nün (ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü) acilen yıkılmasına karar verildi.



ALMUS BARAJI ALARM VERİYOR: 33 YIL SONRA TARİHİ ZİRVE



Şehir merkezindeki sel alarmının arkasındaki en büyük etkenlerden biri ise Almus ilçesinden gelen haberler oldu. Bölgede etkili olan olağanüstü yağışlar sonrasında, tarımsal sulama ve elektrik üretiminin can damarı olan Almus Barajı’nda doluluk oranı yüzde 98,5 seviyesine fırladı.

Ocak ayında yüzde 38 seviyelerinde olan baraj gölü, adeta dolup taştı ve su seviyesi dolu savağa (tahliye kapaklarına) sadece 50 santim kalacak kadar yükseldi. En son 1993 yılının Mayıs ayında tam doluluğa ulaşarak dolu savaktan su bırakan Almus Barajı, 33 yıl sonra yeniden kapak açma noktasına geldi. Yetkililer, baraja saniyeler içinde devasa miktarda su girişi olduğunu, önümüzdeki 24-48 saat içinde dolu savaktan kontrollü su tahliyesine başlanabileceğini değerlendiriyor. Buradan bırakılacak suyun Yeşilırmak’ın şehir merkezi geçişindeki debisini daha da artıracak olması, ÇEDAŞ Köprüsü’nün yıkım kararını kaçınılmaz kıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI



Yıkım kararının alınmasının hemen ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Köprüye çıkan bağlantı yolları ve ÇEDAŞ Kavşağı tamamen trafiğe kapatılarak araç akışı kontrollü alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatandaşların can güvenliğini korumak adına çalışma alanının çevresine emniyet şeritleri çekildi ve bölgeye yaklaşılmasına izin verilmedi.

Emniyet güçlerinin çevre güvenliğini sağlamasıyla birlikte, akşam saatlerinde Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ağır iş makineleri ve yıkım ekipleri köprüye girerek kırıcılarla acil yıkım çalışmalarını başlattı.

ÇEDAŞ KÖPRÜSÜ’NÜN GEÇMİŞİ

Acil durum nedeniyle yıkımına başlanan ÇEDAŞ Köprüsü ve yanındaki kavşak genişletme projeleri, Tokat’ın çehresini değiştiren nehir ıslahı çalışmaları kapsamında hayat bulmuştu. Tokat Belediyesi'nin Yeşilırmak üzerindeki trafiği rahatlatmak amacıyla başlattığı yatırımlar zincirinin bir parçası olarak 2012-2013 yılları arasında projelendirildi ve inşa edildi.

KİM TARAFINDAN YAPILDI?

Köprü, dönemin Tokat Belediye Başkanı Adnan Çiçek ve yönetimi tarafından inşa ettirildi. 2012 yılının son gününde (31 Aralık 2012) hemen yakınındaki Gazi Osman Paşa Köprüsü'nün açılışını yapan Başkan Adnan Çiçek, şehir içi trafiği ve Karşıyaka bölgesine geçişleri rahatlatmak adına TEDAŞ (ÇEDAŞ) Köprüsü bölgesindeki kavşak çapını büyüteceklerini ve nehir üzerindeki köprü sayılarını artıracaklarını ilan etmişti. Bu planlama doğrultusunda tamamlanan köprü, uzun yıllar boyunca bölgedeki hastane ve kurum trafiğini sırtladı.

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞIMIZIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİDİR"

Belediye yetkililerinden alınan ilk bilgilere göre, köprünün ayak yapısı ve konumunun nehir yatağında daralma meydana getirdiği, bunun da Almus Barajı'ndan gelen yüksek debiyle birleştiğinde su tahliyesini imkansız kıldığı belirtildi.

Yetkililer yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeşilırmak'taki su debisi, baraj verileriyle birlikte şu an çok hassas ve kritik bir noktada. Şehrimizin herhangi bir su baskını veya telafisi imkansız bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmaması adına, teknik ekiplerimizin raporları doğrultusunda bu radikal adımı atmak zorunda kaldık. Yıkım işleminin ardından suyun akışı rahatlayacak ve taşkın riski minimize edilecektir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına trafik düzenlemelerine ve uyarılarına kesinlikle riayet etmelerini rica ediyoruz."

Almus Barajı’ndaki doluluk oranı, tahliye planlamaları ve Yeşilırmak üzerindeki su seviyesi ile şehir merkezindeki yıkım çalışmaları anlık olarak oluşturulan kriz masası tarafından 24 saat esasıyla takip edilmeye devam ediyor.