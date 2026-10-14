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Kaynak: DHA

Tokat'ta binlerce kişinin sağlık sorunları nedeniyel hastaneye başvurmasının ardından salgının merakla beklenen analiz sonuçları belli oldu.

Kent merkezinde 9 Ekim akşamı sağlık şikayetleri nedeniyle hastanelere yapılan başvurular artmıştı. Bunun üzerine şebeke suyundan alınan numuneler incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

Yapılan testlerin tamamlanmasının ardından şebeke suyunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı duyruldu.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, analiz sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşların yaşadığı endişeye dikkat çekerek şunları söyledi:

"Testlerin sonucu geldi. Temiz olarak çıktığını söylediler. Tabi ki vatandaşlarımız endişede idi. Biz tüm tedbirlerimizi alarak klor seviyemizi artırdık. Biraz daha böyle devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Yazıcıoğlu, süreç boyunca ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, belediyenin de iki ayrı analiz sonucunu beklediğini ve bu sonuçların da negatif çıktığını ifade etti.

SALGININ KESİN NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Analizlerde suyla ilgili olumsuz bir bulguya rastlanmazken, salgının kesin nedeni henüz belirlenmedi.

Yazıcıoğlu, uzmanların değerlendirmesine ilişkin, "Şu anda tam salgının sebebi belli değil ama uzman arkadaşlarımız norovirüs olduğunu söylediler" dedi.

Vatandaşlara kişisel bakımlarına özen göstermeleri çağrısında bulunan Yazıcıoğlu, vakaların sayısında da düşüş yaşanmaya başladığının kendilerine iletildiğini söyledi.