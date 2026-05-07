

Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ

Tokat’ta baharın gelişi ve doğanın uyanışını simgeleyen, asırlık geleneklerimizden Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı, Valilik himayelerinde düzenlenen özel bir programla kutlandı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, geleneksel ritüeller yaşatılırken baharın coşkusu hep birlikte paylaşıldı.



​İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program, İl Millî Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Başöğretmen Atatürk Kampüsü içerisindeki Nuri Genç Amfi Tiyatrosu’nda yapıldı. Etkinliğe; Hanımefendi Yasemin Köklü, Vali Yardımcısı Osman Güven, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Alpat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdi Dölek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, TESOB Başkanı Fehmi Çankaya, okul idarecileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.



​GÜL AĞACINA "DÜNYA BARIŞI" DİLEĞİ



​Protokol konuşmalarıyla başlayan programda, Hıdırellez’in en köklü geleneklerinden biri olan "gül ağacı dibine dilek gömme" ritüeli gerçekleştirildi. Hanımefendi Yasemin Köklü, "Tüm dünyada barışın ve kardeşliğin olduğu bir gül hayat diliyorum" yazılı notunu gül ağacının dibine gömerek, bayramın tüm insanlığa huzur getirmesi temennisinde bulundu.



​ÖĞRENCİLERİN HEYECANI SAHNEYE TAŞINDI



​Kutlamalar kapsamında sahne alan Gaziosmanpaşa Ortaokulu öğrencileri, sergiledikleri halk oyunları gösterisiyle büyük alkış topladı. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin icra ettiği müzik dinletisi ise katılımcılara keyifli anlar yaşattı.



​GELENEKSEL YARIŞMALAR NEFES KESTİ



​Programın en hareketli anları ise öğrenciler arasındaki geleneksel yarışmalarda yaşandı. Yumurta taşıma, çuval yarışı ve ip çekme kategorilerinde ter döken öğrencilerin mücadelesi izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının gerçekleştirdiği özel gösteriler ise kutlamalara dinamizm kattı.



​GELENEKSEL İKRAMLARLA SON BULDU



​Hıdırellez ruhunun doyasıya yaşandığı etkinlik, katılımcılara sunulan geleneksel menüyle noktalandı. Program sonunda misafirlere etli pilav, helva ve çeşitli ikramlar sunularak baharın bereketi paylaşıldı.