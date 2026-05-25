Olay, saat 14.15 sıralarında Almus ilçesi Serince köyü mevkiinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre; E.K. yönetimindeki 60 BK 375 plakalı otomobil, Almus-Tokat kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücünün aracı yol kenarına çekerek dışarı çıkmasının ardından alevler kısa sürede otomobili çepeçevre sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.