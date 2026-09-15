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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fehmi Ertin / Yeniçağ



Tokat’ta Ahilik Haftası törenlerle kutlandı. Şed Töreni yapıldı, yeni Ahilere kuşakları giydirildi. Törene Vali Abdullah Köklü, Esnaf Odaları Başkanı Fehmi Çankaya, GOP Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz, Tokat Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu, milletvekilleri Kadim Durmaz ve Cüneyt Aldemir katıldı. Ahilik hakkında konuşmalar yaptılar. Meslek odaları başkanları toplantıya katıldı.

Toplantıda Vali Abdullah Köklü’nün anlatımıyla Ahilik ve Ahi Evran anlatıldı. Esnaf ve zanaatkârın doğruluk ve dürüstlüğünden bahsedildi. Esnafların malzeme ve ürün satışlarında, “Biraz da yan esnaflardan alın, onlar siftah etmediler.” düsturuyla olaylara yaklaştığının anlatıldığı, bunların da Ahi Evran öğretileriyle olduğunun örnekleri verildi.

Daha sonra bu senenin Ahisine, Ustasına ve Çırağına kuşakları takdim edildi. Halka Ahilik yemeği dağıtımı yapıldı.