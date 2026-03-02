Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 41 yaşındaki M.E.'nin izine ulaşıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.E., cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.