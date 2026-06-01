Erbaa ilçe merkezinde bulunan Park Vadi mesire alanı yakınlarında, 28 Mayıs tarihinde meydana gelen feci kazanın ardından başlatılan arama kurtarma operasyonu derinleştirilerek devam ediyor. Kelkit Çayı kenarında skuter üzerinde akıllı telefonlarıyla özçekim yapmak isteyen ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş, bir anlık denge kaybı sonucu nehre düşmüştü.

İKİ GENÇ ADACIĞA SIĞINDI, İKİSİ AKINTIYA KAPILDI

Suya düşen gençlerden Atakan Kale ve Furkan Kale, nehir ortasındaki bir toprak adacığa çıkmayı başararak çevredekilerin ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Ancak debisi yüksek olan Kelkit Çayı'nın güçlü akıntısına kapılan İlker Parlak (22) ile Oğuz Kale (26), kısa sürede gözden kayboldu.

4. GÜNÜNDE DEV ARAMA KURTARMA FİLOSU SAHADA

Kayıp gençlerin bulunması amacıyla nehir yatağı ve kıyı şeridi boyunca adeta abluka oluşturuldu. Arama faaliyetlerine; Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, emniyet müdürlüğü dalgıç polisleri, itfaiye ve sağlık ekipleri katılıyor.

Bölgede yürütülen operasyonun büyüklüğü rakamlara şu şekilde yansıdı:

200'ün üzerinde uzman arama kurtarma personeli, 6 adet yüksek çözünürlüklü dron (havadan tarama için), 40 adet arazi ve lojistik araç, 8 adet tam donanımlı zodyak bot.

VALİ ABDULLAH KÖKLÜ: BUGÜN NETİCE ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Erbaa Kaymakamlığı ve ilgili birim amirleriyle birlikte arama sahasına giderek çalışmaları yerinde denetledi. Yetkililerden teknik bilgi alan Vali Köklü, gazetecilere yaptığı açıklamada sürecin hassasiyetle takip edildiğini vurguladı.

"TÜM KURUMLARIMIZLA BURADAYIZ"

Vali Köklü, "Nehre düşen vatandaşlarımızı arama çalışmalarında 4 günü geride bırakıyoruz. Bugün 200'ün üzerinde personel, 6 dron, 8 bot ve 40 araç ile belediye, AFAD, jandarma ve polisle beraber Kaymakamlık ve Valilik olarak sahadayız. Arkadaşlarla beraber süreci anlık takip ediyoruz. İnşallah bugün bir netice almayı ümit ediyoruz. Hava şartları akşama kadar müsaade ederse, ümit ediyoruz ki vatandaşlarımıza ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

AİLELERİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kelkit Çayı'nın azgın sularında dalgıç ekipleri su altı aramalarını yoğunlaştırırken, jandarma ve komando timleri de nehir kıyısı boyunca sazlık ve ağaçlık alanları didik didik ediyor. İlk günden beri nehir kenarından ayrılmayan İlker Parlak ve Oğuz Kale'nin aileleri ile yakınlarının umutlu ve endişeli bekleyişi sürüyor.